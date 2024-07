Calcio: Real Madrid, il 16 luglio la presentazione di Kylyan Mbappè

agenzia

Madrid, 10 lug. Il Real Madrid ha annunciato che “martedì prossimo, 16 luglio, alle ore 12:00, allo stadio Santiago Bernabéu avrà luogo la presentazione del nostro giocatore Kylian Mbappé. In precedenza, il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, riceverà Kylian Mbappé alla Ciudad Real Madrid per la cerimonia formale della firma che lega il nostro nuovo giocatore al club per le prossime cinque stagioni. Dopo la presentazione, Kylian Mbappé parlerà ai media nella sala stampa del Santiago Bernabéu”, spiega il club blanco.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA