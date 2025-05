Calcio: Real Madrid, Xabi Alonso è il nuovo allenatore

agenzia

Madrid, 25 mag. Xabi Alonso è stato nominato nuovo allenatore del Real Madrid. Lo spagnolo assumerà l’incarico a partire dal 1° giugno e guiderà la squadra nel Mondiale per club. “Xabi Alonso sarà l’allenatore del Real Madrid per le prossime tre stagioni, dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2028”, ha dichiarato il Real Madrid in una nota. Alonso succede a Carlo Ancelotti, che ha assunto la carica di commissario tecnico della nazionale brasiliana.

