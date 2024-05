Calcio: Roma a Lega A, ‘giocare con Atalanta di lunedì e posticipare finale Coppa Italia’

agenzia

Roma, 29 apr. La Roma ha scritto una lettera alla Lega di Serie A, in cui chiede di giocare la sfida di campionato a Bergamo contro l’Atalanta di lunedì, (al momento è in programma domenica 12 maggio) con conseguente spostamento della finale di Coppa Italia del 15 maggio all’Olimpico di Roma tra i bergamaschi e la Juventus. La protesta avanzata dal club giallorosso arriva perchè la Roma ritiene che vengano usati due pesi e due misure e chiede la parità di diritti con l’Atalanta. Entrambe le squadre saranno, del resto, impegnate nelle semifinali di Europa League.