Calcio: Roma club Montecitorio, ‘amarezza e preoccupazione, ora la società parli’

agenzia

Roma, 19 set “Siamo amareggiati e soprattutto preoccupati per il futuro della As Roma. A Daniele De Rossi va il nostro affetto e stima per il lavoro svolto che non può essere intaccato dalla decisione, che non condividiamo, di esonerarlo”. Lo dice Paolo Cento, presidente del Roma club Montecitorio.

“Alla societa, ai suoi vertici e alla proprietà ora chiediamo di metterci la faccia e spiegare ai tifosi e agli appassionati giallorossi le scelte fatte, i progetti e gli obiettivi immediati. Ai giocatori chiediamo di assumersi fino in fondo le proprie responsabilità e di lottare e sudare per la maglia che indossano. Roma merita di più e molto di più di quello che abbiamo visto negli ultimi mesi. Al nuovo allenatore Juric andrà il nostro sostegno nel bene incondizionato della AsRoma”, conclude Cento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA