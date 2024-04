Calcio: Roma, Friedkin annunciano rinnovo De Rossi**

agenzia

Roma, 18 apr. -Daniele De Rossi resterà allenatore dell’AS Roma “anche al termine di questa stagione e per il prossimo futuro”. Lo annunciano Dan e Ryan Friedkin, con una nota pubblicata sul sito ufficiale della società dicendosi “lieti di annunciare” il rinnovo giunto “dopo un incontro svolto ieri pomeriggio”. “Nel suo breve mandato come capo allenatore, l’impatto positivo che la sua leadership ha portato all’intero club ha continuato il racconto della sua storia straordinaria con la Roma” scrivono i proprietari del club sottolineando come “la guida di Daniele è improntata al rispetto e al coraggio, mentre la sua forza e la sua fiducia, profondamente radicate nel club, sono in linea con i valori della Roma, della città e dei nostri tifosi che non hanno eguali”.