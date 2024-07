Calcio: Roma; ufficiale Le Fee, ‘spero di ripagare la fiducia’

agenzia

Arriva dal Rennes per 23 milioni

ROMA, 10 LUG – Ora è ufficiale: Enzo Le Fee è un nuovo giocatore della Roma. Lo rende noto il club con un comunicato. Arriva dal Rennes per 23 milioni e firma un contratto quinquennale a 2 milioni a a stagione. “Per me la cosa più importante è la fiducia che un club può dimostrarti, per questo la Roma mi ha attratto così tanto – le prime parole del centrocampista giallorosso -. Ho sentito grandi aspettative e gran voglia di portarmi qui, ovviamente è stata una voglia reciproca. Vorrei ringraziare la famiglia Friedkin per la loro fiducia nei miei confronti, spero di ripagarli sul campo, darò il massimo per soddisfare tutte le aspettative del club”.

