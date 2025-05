Calcio: Runjaic, con Monza torna Lucca, imperativo è vincere

agenzia

Ho ancora un anno di contratto, a Udine sto benissimo

(di Lorenzo Padovan) (ANSA) – UDINE, 09 MAG – “Quella contro il Monza è un’altra possibilità per confermare quanto fatto di buono nelle ultime settimane. Il Monza è ultimo in classifica e l’obiettivo è vincere, però non sarà facile. Vorranno lasciare un bel ricordo prima di salutare questa Serie A, serviranno intensità e costanza, vogliamo fornire una bella prestazione davanti ai nostri tifosi, per averci sostenuto anche nei momenti difficili. Vogliamo vincere giocando bene. Per farlo, servirà la giusta intensità”. Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, presentando il lunch match dell’Udinese di domenica coi brianzoli, già retrocessi. “Lucca è pronto, sta bene, vedremo per quanto giocherà, non lo so ancora – ha aggiunto -. Thauvin, invece, non si sta ancora allenando con la squadra, fa terapie due volte al giorno. Per noi è un giocatore importante, siamo dove siamo grazie a lui e anche grazie alla squadra. Davis ha giocato queste due partite, sta migliorando, Con il rientro di Ehizibue e Payero, abbiamo più possibilità”. Il tecnico tedesco ha tracciato un primo bilancio stagionale: “L’obiettivo prefissato, ovvero la salvezza, è raggiunto. In generale, non siamo mai scesi sotto il dodicesimo posto, è un bel segnale, soprattutto dopo l’ultima annata. Siamo a maggio, finirà il campionato e vedremo, ma rimarrei volentieri a Udine, non c’è molto da dire. Il focus non è su di me, ma sul mercato, su chi può andare, chi può restare. Ho ancora un anno di contratto e spero che possiate vedere, anche da come mi comporto, che io qui sto bene, sono stato accolto molto bene anche dalla città. Anche Inler ha contribuito ad avvicinare squadra, tifosi e città. Vogliamo continuare su questa strada, stiamo vivendo un buon momento, in generale non penso molto al futuro, se si guarda troppo in là puoi inciampare su una pietra in occasione del prossimo passo”. L’allenatore dei bianconeri si è soffermato anche sulla distribuzione delle reti segnate, che ha coinvolto quasi tutta la rosa: “Sappiamo che in Serie A si difende molto bene e non è semplice segnare, non sono soddisfatto dei numeri perché potevamo sfruttare più occasioni. Però sono contento del fatto che abbiamo diversi giocatori che hanno segnato. Questa è solo una parte del lavoro, c’è anche la fase difensiva su cui concentrarci. Bisogna continuare a migliorarci sui dettagli”.

