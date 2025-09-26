Calcio: Runjaic, Sassuolo buona squadra, trasferta difficile

agenzia

Frattura allo zigomo per Buksa, domani sarà operato

UDINE, 26 SET – “Il Sassuolo è una buona squadra, sono saliti in Serie A facendo un’ottima annata in B. Giocano bene, hanno una buona fase di possesso, sappiamo quanto sia difficile giocare in trasferta con una neopromossa, quanto siano importanti i punti in palio per entrambe”. Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, presentando il lunch match di domenica a Reggio Emilia della sua Udinese. In attacco ci sarà una mini emergenza: Iker Bravo è partito per il Mondiale e Buksa si è fermato per la frattura allo zigomo e delle ossa nasali, rimediata in uno scontro di gioco contro il Palermo, per la quale domani sarà sottoposto a intervento chirurgico. “Possiamo cambiare sistema di gioco giocando con due sistemi, ma anche inserire giocatori diversi tra le linee – ha osservato il tecnico tedesco – Zaniolo ha fatto una buona partita con il Palermo, ma deve migliorare ancora, ha dato alcuni segnali del suo talento, si è mosso molto, è pronto per giocare contro il Sassuolo, ma non è una seconda punta classica come Bayo, che però non sarà, a sua volta, a disposizione. C’è anche Gueye, abbiamo visto che sa già come muoversi sul campo, anche lui potrà scendere in campo in Serie A”. Un passaggio anche sul centrocampo: “Lovric sta meglio ma ancora non ha novanta minuti. Miller ha fatto una buona partita in Coppa Italia, ha segnato, è un’alternativa valida per noi. Già l’anno scorso ha giocato molto al Motherwell, non so se partirà titolare però contro il Palermo ha dato feedback importanti. Piotrowski è tutt’altro tipo di giocatore, già esperto, ha giocato molto a livello internazionale e quindi ci aspettiamo qualcosa in più fin da subito da lui. Ora devo scegliere se schierare lui o altri centrocampisti, c’è concorrenza e di qualità, l’importante è che i ragazzi trovino intesa e che stiano bene tra di loro. Zarraga è un altro ragazzo importante per la squadra, quando chiamato in causa dà sempre il suo contributo, magari questo rende le cose più difficili al tecnico, perchè devo pensare di più all’11 titolare”. Nessuna anticipazione sulla disposizione tattica: “Sappiamo che il Sassuolo ha qualità, non dovremo commette ingenuità, questo è fuor di dubbio – ha concluso l’allenatore dei bianconeri friulani -. Dovremo essere attenti e lo sappiamo, vedremo se giocheremo a 3 o a 4, ognuno può avere la propria opinione. Quando si vince di solito non si cambia, però fin dall’inizio abbiamo lavorato con l’idea di portare entrambi i moduli, noi possiamo giocare anche a 4, loro giocano con il 4-3-3, potremo cambiare di nuovo il nostro sistema di gioco, perché no?”.

