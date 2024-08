Calcio: Runjaic, una casa non si costruisce in un giorno

agenzia

Dispiace infortunio Sanchez, ma Lazio si può battere anche senza

UDINE, 23 AGO – “A livello di calcio giocato, a Bologna non abbiamo mostrato quello che abbiamo provato, però la base è buona, c’è una impostazione e un ottimo spirito, sono soddisfatto. Non si costruisce una casa in un giorno, c’è bisogno di tempo: i nuovi devono inserirsi, dobbiamo lavorare sui dettagli, c’è lo spirito, ma a livello di gioco dovremo migliorare”. Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, alla vigilia della gara interna della sua Udinese contro la Lazio. Il tecnico ha affrontato subito la tegola dell’infortunio di Sanchez: “Sicuramente è una notizia amara: è arrivato carico da noi, ha portato entusiasmo. Domani dovremo dimostrare, anche ad Alexis, che siamo una squadra forte in casa”. Circa i singoli, Davis è in crescita di condizione anche se non è ancora pronto per giocare la gara intera, Iker Bravo ha bisogno di tempo per ambientarsi ma scalpita, mentre Ekkelenkamp potrebbe anche partire dall’inizio. Per Kristensen la prima convocazione arriverà probabilmente con il Como. Pizarro, invece, deve rifare di fatto l’intera preparazione, avendola saltata per infortunio. Sugli avversari di domani, l’allenatore tedesco ha ricordato che “la Lazio ha grandi individualità e viene da un risultato positivo, faremo tutto ciò che è in nostro potere per portare a casa i tre punti. Per me è un campionato nuovo e sono in prima linea per conoscerlo al meglio, abbiamo fatto molti cambiamenti rispetto all’ultima stagione. Serve più velocità e migliore gestione della palla. Abbiamo bisogno di tempo e procedere passo dopo passo con energia e spirito di squadra. Non possiamo far finta di niente e dire che va tutto bene, domani avremo un altro feedback e proveremo a giocare in maniera più attiva”. Il primo bilancio si potrà tirare alla terza giornata, quando ci sarà la sosta: “La pausa per le nazionali ti dà tempo per lavorare, vogliamo mettere ancora più energie, soprattutto nelle partite casalinghe e indipendentemente dall’avversario: chi viene a Udine deve sapere di giocare contro una squadra aggressiva”.

