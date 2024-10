Calcio: Runjaic, Venezia è avversario difficile per tutti

agenzia

'Facciamo punti. E' bello avere un sogno... Ma piedi per terra'

UDINE, 29 OTT – “Contro il Cagliari mi è piaciuto come siamo stati da subito dentro la gara, abbiamo vinto tanti duelli. Mi è piaciuta la nostra determinazione e il nostro spirito di squadra. Sappiamo che contro il Venezia non sarà semplice, giocano in casa, nel loro stadio, ci sarà una grande atmosfera. Finora sono stati un avversario difficile per tutti, hanno creato molto e non hanno nulla da perdere. Mi aspetto una gara difficile e ci dovremo mettere tanto impegno”. Lo ha detto Kosta Runjaic, alla Tv dell’Udinese, parlando della gara di domani al Penzo. “Noi siamo sempre concentrati sulla partita successiva, che è sempre la più importante, ma in una settimana così è normale pensare al turnover, è una possibilità – ha aggiunto – Non posso dire ancora nulla sulla formazione, abbiamo ancora una notte per pensarci, prenderò le mie decisioni domani”. Il tecnico tedesco ha poi spiegato che “tutti nel club sono felici per Davis, per il suo gol e per i 90′ che ha giocato. Nel pre-campionato ha faticato tanto, lo seguiamo ogni giorno, è un giocatore importante per noi. È possibile che parta dall’inizio, come anche è possibile che parta dalla panchina. Sicuramente ci serve in buona forma per tutta la stagione, in quanto è un giocatore chiave. Thauvin da domenica si sta allenando con la squadra, è di buon umore ed è felice di essere tornato. A Venezia ci sarà sicuramente, vedremo poi come impiegarlo”. Un passaggio sull’entusiasmo della tifoseria: anche domani saranno in mille, di mercoledì sera, nella trasferta di Venezia, che ha una logistica non agevole. “Ci hanno supportato fin dal pre-campionato. Percepisco un’energia positiva anche dentro lo spogliatoio, il sostegno dei nostri fan è molto importante per noi. A Venezia sarà una partita difficile, è un derby e per molti, compreso me, è la prima volta che giochiamo a Venezia. Faremo il nostro lavoro nel miglior modo possibile e poi penseremo a festeggiare insieme”. Nessuna concessione alle illusioni, nonostante il quarto posto in coabitazione con le big del campionato: “Pensiamo partita dopo partita e continueremo con questo approccio – ha concluso Runjaic – È in corso un processo di crescita, vogliamo continuare ad allenarci e a giocare come stiamo facendo e puntiamo a raccogliere più punti possibili. Tutti possono sognare, è anche bello avere un sogno, ma bisogna rimanere concentrati sul presente”.

