Calcio: Santos spera nel ritorno di Neymar nel 2025

Rio de Janeiro, 18 nov. L’attaccante brasiliano Neymar potrebbe tornare al suo club d’origine, il Santos, l’anno prossimo dopo un periodo di infortunio con l’Al-Hilal in Arabia Saudita, secondo quanto riportato dai media del paese sudamericano. Il presidente del Santos Marcelo Teixeira incontrerà il padre e manager di Neymar, Neymar Santos Sr, la prossima settimana per discutere le condizioni di un possibile trasferimento, secondo quanto ha riferito Globo Esporte.

Il contratto di Neymar con l’Al-Hilal scadrà il prossimo luglio, ma il trentaduenne potrebbe rescindere il suo contratto prima, aprendo la strada ad un possibile ritorno al Santos a gennaio. Gli sforzi per terminare il contratto di Neymar in anticipo sono “altamente complessi” a causa di clausole finanziarie e impegni di marketing. Neymar ha fatto solo sette presenze in tutte le competizioni per l’Al-Hilal da quando è entrato a far parte del club dopo aver lasciato il Paris Saint-Germain nell’agosto 2023.