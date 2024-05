Calcio: scommesse, altri due mesi di squalifica per Tonali, pena sospesa**

agenzia

Londra, 2 mag. – Il centrocampista del Newcastle Sandro Tonali è stato squalificato dalla FA per altri due mesi con la condizionale per scommesse illegali ed è stato multato di 20.000 sterline. La Federcalcio inglese ha accusato il 23enne lombardo di 50 scommesse illegali tra il 12 agosto e il 12 ottobre 2023. La squalifica dell’ex giocatore di Brescia e Milan sarà sospesa fino al termine della prossima stagione. Tonali potrà tornare in campo dal prossimo 24 agosto.

