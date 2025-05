Calcio: scontri tra ultras al termine di Torino-Venezia

agenzia

Aggredito un minivan dei tifosi ospiti, recuperate alcune mazze

TORINO, 03 MAG – Scontri tra tifosi si sono verificati ieri sera a Torino dopo la partita tra Torino e Venezia, terminata 1-1. Un gruppo di circa venti persone, travisate e armate di bastoni, ha aggredito un minivan con a bordo alcuni ultras veneziani, nella zona tra corso Unione Sovietica e via Monteponi. Il mezzo era diretto verso la tangenziale sotto scorta delle forze dell’ordine. È intervenuta subito la polizia, ma gli aggressori, presumibilmente appartenenti alla tifoseria organizzata granata, sono riusciti a dileguarsi dopo un breve tafferuglio, abbandonando alcune mazze utilizzate nell’assalto. Sono in corso le indagini per identificare i responsabili. Tra i gruppi ultras del Torino e del Venezia esistono dei precedenti. In particolare nel 2002, al termine di un Venezia-Torino, si erano registrati scontri anche all’interno del campo da gioco.

