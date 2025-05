Calcio: Serie B, designati gli arbitri di playoff e playout

agenzia

Sacchi per Catanzaro-Cesena; Di Bello per Juve Stabia-Palermo

ROMA, 15 MAG – Designati dall’Aia gli arbitri per la gara di playoff in programma il 17 maggio e l’andata dei playout di Serie B in programma il 19 maggio. Juan Luca Sacchi fischierà Catanzaro-Cesena, mentre a Marco Di Dello è stata assegnata Juve Stabia-Palermo. Per Salernitana-Frosinone, playout di andata, il direttore di gara sarà Gianluca Manganiello.

Catanzaro-Cesena (sabato 17 Maggio alle 17:15) Sacchi di Macerata (Di Gioia-Moro/Monaldi) Var: Fabbri. Avar: Mariani

Juve Stabia-Palermo (sabato 17 Maggio alle 19;30) Di Bello di Brindisi (Lo Cicero-Bahri/Rutella) Var: Pezzuto. Avar: Maresca