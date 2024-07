Calcio: Soulé arrivato a Fiumicino

agenzia

Tanti tifosi della Roma ad accogliere l'argentino

ROMA, 28 LUG – Matias Soulé è a Roma per iniziare la sua nuova avventura calcistica in giallorosso. Proveniente da Torino con un volo di linea Ita Airways, il trequartista argentino classe 2003 è sbarcato all’aeroporto di Fiumicino accolto dal Direttore sportivo Florent Ghisolfi e dallo staff giallorosso. L’ormai ex juventino è atteso domani mattina dalle visite mediche prima della firma con i giallorossi. Il primo “abbraccio” di tifosi e’ avvenuto già nella sala transiti, all’uscita del gate, con un gruppo di giovani viaggiatori All’uscita dalla sala arrivi del Terminal 1, ci sarà il bagno di folla vero e proprio con circa 200 tifosi in attesa già da oltre due ore e che hanno scandito cori per il neo acquisto e per De Rossi, oltre a cantare gli inni giallorossi. Alcuni hanno chiesto a Ghisolfi: “Portaci Dovbyk!”.

