Calcio: Spalletti, ‘Ho visto la voglia dei calciatori di tenere la schiena dritta’

Parigi, 5 set. “Ho fatto tesoro di quello che è stata l’esperienza precedente. Dove c’è professionismo serve migliorare, poi gli errori si fanno. Ho visto la voglia dei calciatori di tenere la schiena dritta e non avere l’arrendevolezza di portarsi dietro i rimpianti”. Lo ha detto il ct della nazionale azzurra Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Francia in Nations League. “La Francia è una formazione di altissimo livello, mi aspetto una partita con delle difficoltà in cui si può sopperire essendo squadra. Deve essere questa la nostra arma. Ho visto cose buone negli allenamenti, le vorrei vedere ripetere in campo anche se ci saranno momenti di difficoltà. Loro sono una squadra sorniona, che può creare delle difficoltà”, ha spiegato il ct azzurro.