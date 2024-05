Calcio: stampa turca, Mourinho vicino alla firma di un biennale con il Fenerbahce

agenzia

Istanbul, 31 mag. L’allenatore portoghese José Mourinho firmerà un contratto biennale con il Fenerbahce, squadra della Super League turca, secondo quanto riferiscono oggi i media locali, inclusa l’agenzia di stampa privata Dha. Il 61enne allenatore e il Fenerbahce hanno concordato un contratto di due anni con possibilità di proroga. Le parti firmeranno l’accordo nel fine settimana dopo un incontro tra Mourinho e il presidente del Fenerbahce Ali Koc, ha aggiunto Dha, anche se il club non ha al momento commentato la notizia.