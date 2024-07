Calcio: Sylvinho rinnova con la Nazionale albanese

agenzia

Federcalcio 'l'obiettivo è la qualificazione ai Mondiali 2026'

TIRANA, 24 LUG – Il ct brasiliano Sylvinho ha rinnovato il suo contratto alla guida della Nazionale di calcio dell’Albania. Lo ha reso noto la Federcalcio albanese, precisando che “dopo il successo delle qualificazioni agli Europei 2024, (per la secondo volta ndr) l’obiettivo principale è quello di arrivare a partecipare ai Mondiali 2026”, un traguardo mai raggiunto. Infatti, il contratto per Sylvinho e i suoi due assistenti, l’ex terzino destro del City Pablo Zabaleta e l’ex centrocampista brasiliano Doriva, si estende fino al dicembre del 2025. La Federcalcio albanese nota come sotto la guida del ct brasiliano, dal gennaio del 2023, la nazionale abbia “dimostrato uno straordinario progresso. Ai recenti Europei la squadra ha registrato una degna prestazione di fronte ad avversari di alto livello come l’Italia, la Croazia e la Spagna”, pur finendo ultima nel girone con due sconfitte e un pareggio con la Croazia.

