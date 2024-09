Calcio: Tempestilli, ‘De Rossi scaricato troppo presto, poteva aprire un ciclo con la Roma’**

agenzia

Roma, 18 set. – “Daniele è stato scaricato troppo presto. Il suo esonero è a dir poco prematuro, Tutti pensavamo e immagino anche la società visto che tre mesi fa gli ha rinnovato il contratto, si potesse aprire un ciclo con lui. Si parla di un rapporto complicato con l’ad e immagino sia questa la causa del suo allontanamento”. Così all’Adnkronos l’ex difensore ed ex team manager della Roma Antonio Tempestilli, in merito all’esonero di Daniele De Rossi. “Sicuramente Daniele in questi mesi avrà commesso degli errori come è normale per un allenatore alle prime armi ma la scorsa stagione ha preso in meno la squadra a gennaio e si è vista un’inversione di tendenza sia in termine di gioco sia si risultati, quest’anno con tutti i problemi legati al mercato non ha avuto la possibilità di lavorare praticamente mai con una squadra definita”, aggiunge Tempestilli. “Ivan Juric? Ora si fa il tifo per lui, perché c’è da sperare che riesca a fare bene. Prende in mano una situazione complicata ma è un tecnico esperto e preparato”, conclude l’ex team manager giallorosso.

