Calcio: Tempestilli, ‘esonero Juric epilogo percorso che non ha portato risultati, c’è confusione’

agenzia

Roma, 10 nov. “L’esonero di Juric è l’epilogo di un percorso che non ha portato risultati”. Lo ha detto all’Adnkronos Antonio Tempestilli, ex difensore della Roma dal 1987 al 1993. “Difficile commentare le tempistiche della scelta, perché bisogna vedere come si muove chi prende le decisioni e mi sembra che ci sia un po’ di confusione. Ora speriamo che arrivino persone in grado di portare un contributo a questa società”.

Tra i nomi sul tavolo per rimpiazzare Juric, c’è quello di Roberto Mancini: “Di sicuro – spiega l’ex romanista – è un allenatore esperto, che ha fatto risultati. Anche se poi c’è la piazza di mezzo e i tifosi potrebbero pensare che non sia da prendere, visto il passato nella Lazio. Io queste cose non le concepisco, parliamo di professionisti e sotto certi aspetti il passato non conta. Se toccherà a Mancini, di certo si farà dare delle garanzie, accetterà se ci sarà un programma serio”.