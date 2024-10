Calcio: Theo squalificato, ma Fonseca recupera infortunati

agenzia

Out solo Bennacer, Sportiello e Florenzi

MILANO, 17 OTT – Tutti a disposizione per Paulo Fonseca in vista della sfida di sabato a San Siro contro l’Udinese. Loftus-Cheek si è allenato in gruppo e ha ritrovato la condizione dopo qualche problema nelle ultime settimane. Sta bene anche Chukwueze, rientrato prima dalla Nigeria per un problema fisico che comunque si è già risolto. Non ci sarà Theo Hernandez, squalificato dopo il rosso rimediato a Firenze nell’ultima di campionato. Out anche gli infortunati di lungo corso Bennacer, Sportiello e Florenzi.

