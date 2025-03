Calcio: tifosi Napoli, “città unita non trema e non muore”

agenzia

Esposto striscione al Penzo dopo lo sciame sismicoCampi flegrei

VENEZIA, 16 MAR – “Nessuna crepa, non sentiamo rumore, Napoli è unita, non trema e non muore”. Questo lo striscione esposto dai tifosi del Napoli – oltre mille quelli ospitati nell’apposito settore, soldout – allo stadio Penzo, come incitamento alla città alle prese con lo sciame sismico nei Campi flegrei. Da molti settori dello stadio sono partiti anche degli applausi di incoraggiamento per la situazione che la comunità partenopea sta vivendo in queste settimane.

