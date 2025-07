Calcio: titolo Eccellenza assegnato da Figc a Torre del Greco

agenzia

Lettera presidente Gravina a sindaco dopo fallimento Turris

TORRE DEL GRECO, 02 LUG – In una lettera indirizzata al sindaco Luigi Mennella, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha ufficializzato l’attivazione “della procedura di cui all’articolo 52 comma 10 delle Noif (norme organizzative interne)” per la città di Torre del Greco. Nella sostanza, è stata accolta la richiesta del primo cittadino, contenuta in una missiva inviata lo scorso 28 maggio, di poter avere a disposizione della città un titolo di Eccellenza per la prossima annata calcistica. La Figc elenca anche la documentazione necessaria, che gli interessati dovranno presentare “qualora la sua città volesse candidare una società a partecipare al citato campionato” come viene spiegato al primo cittadino: richiesta di ammissione della società al campionato regionale di Eccellenza organizzato dal comitato regionale Campania-Lnd con l’indicazione dei soci; se non ancora affiliata, istanza di affiliazione alla Figc secondo le modalità che potranno essere richieste al comitato campano; business plan, attestante la sussistenza dei requisiti organizzativi, patrimoniali e finanziari per partecipare al campionato regionale di Eccellenza e un piano triennale delle attività; dichiarazione di impegno ad osservare tutte le prescrizioni per tale iscrizione. “La suddetta documentazione – viene precisato al sindaco – dovrà essere accompagnata da una sua lettera nella quale accredita la società, evidenziandone il gradimento dell’amministrazione comunale sul presupposto, tra l’altro, della solidità economico-finanziaria della compagine societaria e della serietà del progetto sportivo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA