Calcio: Toro; Elmas, ‘futuro? Vediamo cosa dirà il presidente’

Calciatore granata, 'Qui sto bene, non so cosa succederà'

TORINO, 07 APR – “Sono contento di essere qui e sto facendo belle cose, stiamo facendo bene e c’è un gruppo bellissimo: ora sto solo pensando di fare bene per il Toro, poi vediamo cosa succede e cosa dirà il presidente”: lo dice Eljif Elmas, fantasista granata, al canale YouTube della Serie A a proposito del suo futuro. “Volevo tornare in Italia e ho scelto questo club perché è davvero importante, l’impatto è stato subito positivo – dice il macedone, prelevato a gennaio dal Lipsia in prestito con diritto di riscatto – e mi mancava l’Italia: ora sto cercando la miglior condizione, piano piano arriverà. Ma sono contento della mia scelta di venire al Toro”. Sulla deludente parentesi in Germania: “E’ stato un anno complicato, c’erano davvero troppe differenze rispetto all’Italia – conclude il classe 1999 – e qui si vive in maniera più rilassata: quando sono arrivato, ho pensato di essere tornato a casa”.

