Calcio: Totti, ‘vedrei bene Del Piero come presidente Figc’

Roma, 29 nov. “Vedrei bene Del Piero come presidente della Federcalcio”. Queste le parole di Francesco Totti a Sportmediaset sulla possibile candidatura di Alex Del Piero alla presidenza della Figc. L’endorsment di Totti arriva nel giorno in cui l’attuale presidente federale Gabriele Gravina ha annunciato la sua candidatura per il nuovo mandato. Secondo l’ex capitano della Roma, l’amico e rivale di tante battaglie in campo ha le credenziali per ricoprire un ruolo così prestigioso.