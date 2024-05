Calcio: Udinese, Cannavaro recupera mezza squadra per Lecce

agenzia

In vista delle ultime due gare possibile rientro anche di Lovric

UDINE, 09 MAG – Buone notizie dall’infermeria per Fabio Cannavaro: gli argentini Giannetti e Pereyra hanno recuperato dai rispettivi infortuni e saranno disponibili per la trasferta di lunedì a Lecce. Colonia argentina in campo che si arricchirà anche di Perez e Payero che hanno scontato la squalifica. Per la prima volta da quando è arrivato, il tecnico avrà abbondanza in ogni reparto. All’appello mancano soltanto Lovric ed Ebosse, che sono in rampa di lancio per quello che si pensa essere il match decisivo della stagione, in casa con l’Empoli, e Thauvin, che si spera di recuperare per l’ultimo turno, a Frosinone. I grandi dubbi del mister sono ora in attacco: la grande prova fornita da Success e Davis, quando sono entrati con il Napoli, potrebbe sovvertire le gerarchie con Brenner e Lucca. Al momento, nessuno ha il posto assicurato.

