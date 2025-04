Calcio: Udinese, con il Bologna senza Bijol, Lucca e Thauvin

agenzia

Dopo 5 ko consecutivi la società pensa a ritiro anticipato

UDINE, 24 APR – “Cinque sconfitte di fila nella mia carriera non le avevo mai subite, ma la Serie A ha un livello elevatissimo e può capitare”. La prende con filosofia, Kosta Runjaic, reduce dall’ennesima sconfitta (stavolta a Torino) da quando la sua Udinese ha conquistato la matematica certezza della salvezza. In vista del posticipo di lunedì con il Bologna, il tecnico tedesco dovrà fare a meno di Bijol, che sarà fermato dal giudice sportivo per l’ennesima ammonizione rimediata: al suo posto ballottaggio tra Kristensen e Giannetti. Per il resto, Thauvin e Lucca resteranno fuori almeno fino a dopo la trasferta di Cagliari, ma Sanchez sta gradualmente tornando, anche se la condizione è precaria. Ci sarà maggiore spazio per i tre giovanissimi: Iker Bravo e Pizarro (2005) e Pafundi (2006). Come ha lasciato intendere il direttore tecnico Gianluca Nani, dopo il 2-0 di Torino, si va verso un ritiro anticipato della squadra, per cercare di ritrovare concentrazione e motivazioni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA