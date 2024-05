Calcio: Udinese, formazione in alto mare per sfida al Frosinone

agenzia

Cannavaro recupera Thauvin ma perde Success

UDINE, 23 MAG – E’ ancora in alto mare la formazione con cui l’Udinese scenderà in campo domenica sera a Frosinone, dove la sola vittoria le garantirebbe la permanenza certa in serie A. Cannavaro è in costante contatto coi medici per capire chi ce la farà e in quali condizioni. Sicuramente out Lovric e Success, quest’ultimo uscito dopo pochi minuti con Empoli. Sulla via del recupero sia capitan Pereyra, sia Thauvin, che si era infortunato a inizio aprile con l’Inter. Per entrambi possibile uno spezzone finale se la situazione del punteggio fosse emergenziale e servisse un tasso tecnico più elevato. Resta l’opzione Davis accanto a Lucca fin dall’inizio, ma l’inglese non ha i 90′ nelle gambe. Brenner, invece, dopo la sonora bocciatura coi toscani – subentrato al 5′ è stato sostituito al 50′ – non appare alternativa credibile. Gli altri reparti sono confermati, con Bijol a guidare la difesa, Walace a coordinare il centrocampo e Samardzic alle spalle delle punte, per aumentare l’estro e creare palle gol.

