Calcio: Udinese, ingaggiato lo svincolato Solet

Il difensore potrà essere utilizzato dal primo gennaio

UDINE, 01 OTT – Udinese Calcio ha ufficializzato l’ingaggio di Oumar Solet che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Difensore centrale, classe 2000, molto strutturato fisicamente ma anche agile e dotato di buona tecnica, il francese ha disputato le ultime 4 stagioni con il Salisburgo, club con il quale ha giocato da protagonista anche la Champions League. Solet ha iniziato a giocare nel Levallois prima di essere notato, a 17 anni, dal Lione che lo ha portato nel suo settore giovanile. Nell’estate 2020, il trasferimento al Salisburgo, dove ha collezionato 106 presenze totali con 4 gol realizzati, di queste ben 14 sono arrivate in Champions League e 4 in Europa League. Sarà utilizzabile in competizioni ufficiali soltanto dal primo gennaio, in quanto la risoluzione del contratto con il club austriaco è arrivata quando il mercato estivo era già chiuso.

