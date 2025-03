Calcio: Udinese, lesione al soleo per Sanchez, stagione flop

agenzia

Rischio concreto di dover stare fuori sino a fine campionato

UDINE, 27 MAR – Alexis Sánchez ha riportato, durante l’impegno con la propria nazionale, un trauma distrattivo al soleo del polpaccio sinistro. E’ quanto rende noto l’Udinese aggiungendo che le condizioni del calciatore cileno saranno valutate nelle prossime settimane dallo staff sanitario. Il rischio, visto che un infortunio simile lo aveva costretto ai box dall’estate fin quasi a Natale, è che la stagione del cileno si sia chiusa anzitempo. Nelle Serie A 20204/25, il “Nino” ha collezionato soltanto 349′ in nove presenze, senza assist o reti. Il principale investimento estivo, in termini di ingaggio, della famiglia Pozzo, con un’operazione nostalgia che ha riportato il cileno a casa dopo 13 anni, anche per ridare entusiasmo alla piazza, dopo la retrocessione evitata all’ultimo istante dopo 29 anni di massima divisione, si è rivelato l’unico flop di una campagna trasferimenti che ha invece permesso alla formazione di Runjaic di ottenere la matematica salvezza, con ben 11 giornate di anticipo, e di accarezzare perfino il sogno europeo.

