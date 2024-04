Calcio: Udinese, lesioni muscolari per Thauvin e Lovric

agenzia

Emergenza per Cioffi, ma in avanti riavrà Lucca e Brenner

UDINE, 11 APR – Non solo emergenza in classifica, ma anche infermeria che si riempie. Per l’Udinese il periodo è delicato e si è aggravato con gli infortuni nel match con l’Inter. Come informa il club friulano in una nota, Sandi Lovric ha riportato una lesione muscolare al flessore della coscia destra, mentre Florian Thauvin ha subito una lesione al flessore della coscia sinistra. Per entrambi i tempi di recupero saranno valutati nelle prossime settimane seguendo l’evoluzione clinica. Secondo quanto si è appreso, per il centrocampista sloveno il rischio è che il campionato sia già finito – a rischio anche la convocazione per gli Europei -, mentre per il campione del mondo francese ci sarebbero speranze per l’ultimo scorcio di torneo. Per la loro sostituzione, in vista della gara interna di domenica con la Roma, Cioffi ricorrerà a Payero, come interno di centrocampo, e sposterà capitan Pereyra a supporto del rientrante Lucca, che ha scontato la squalifica. In avanti, torna disponibile anche il brasiliano Brenner, oggetto misterioso di questa stagione. Sulla fascia destra solita concorrenza tra Ehizibue, Joao Ferreira e Ebosele.

