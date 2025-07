Calcio: Udinese male con emiratini Al-Ahli

agenzia

Va sotto 0-3, poi rete bandiera di Bayo

TRIESTE, 24 LUG – L’Udinese scivola fragorosamente nella prima amichevole austriaca del ritiro di Lienz. Gli uomini di Runjaic – ancora privi di capitan Thauvin – ieri sera hanno perso 3-1 contro lo Shabab Al-Ahli, campione degli Emirati Arabi Uniti. Sotto già dopo pochi secondi per un pasticcio difensivo, i friulani sono andati all’intervallo sul 2-0 e hanno anche subito la terza marcatura a inizio ripresa prima della rete della bandiera siglata dal nuovo arrivato Bayo su colpo di testa. Anche per colpa della preparazione atletica pesante, i bianconeri sono apparsi appannati e molto incerti. Oggi in ritiro è in programma il media day con la presentazione degli acquisti Bayo e Bertola e la prima conferenza stampa di Runjaic dopo il rinnovo del contratto fino al 2027.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA