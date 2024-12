Calcio: Udinese, porte aperte per stare insieme a tifosi

agenzia

Entusiasmo dopo vittoria di Firenze, spezzone per Sanchez

UDINE, 26 DIC – Duplice regalo dell’Udinese ai suoi tifosi per Natale: dopo la vittoria di Firenze, nel monday night dell’antivigilia, la società friulana ha deciso di aprire le porte del centro sportivo Bruseschi per festeggiare assieme. La sessione di domani alle 11.30 sarà dunque accessibile ai fan, che al termine dell’allenamento potranno incontrare i loro beniamini. Quanto alla formazione in vista della gara di domenica alle 12.30 con il Torino, si va verso la riconferma di quella che ha sbancato il Franchi, con un Sanchez in più come alternativa nella ripresa. Gli ultimi due allenamenti serviranno per capire se Bijol potrà tornare al centro della difesa – era stato fermato da un affaticamento poco prima della gara con i viola – e se Payero potrà essere arruolato almeno per la panchina. Bisogna inoltre risolvere anche il rebus Brenner, giocatore lasciato in tribuna per scelta tecnica. Con i granata l’Udinese cercherà di tornare al successo casalingo che manca da due mesi: 2-0 al Cagliari lo scorso 25 ottobre.

