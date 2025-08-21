Calcio: Udinese, presentata la nuova squadra per la stagione

agenzia

Arrianvo attaccante e esterno. Fedriga,attaccamento a territorio

UDINE, 21 AGO – Entusiasmo e voglia di ripartire. Sono i sentimenti della presentazione ufficiale dell’Udinese Calcio questa sera davanti ai tifosi della Curva Nord, al Bluenergy Stadium. Il direttore generale Franco Collavino ha parlato di “grande orgoglio” e del piacere di “incontrare i tifosi nella loro casa”, ricordando la gioia e la visibilità portate dalla Uefa Supercup recentemente giocata proprio a Udine. Il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, ha sottolineato come “la Supercoppa sia arrivata qui non per caso, ma grazie alla professionalità e all’attaccamento al territorio che l’Udinese dimostra da decenni”. Messaggio condiviso anche dal vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi, che ha ringraziato la famiglia Pozzo “per aver mantenuto da oltre 30 anni la squadra in Serie A e dato lustro alla città”. Sul piano tecnico, il responsabile dell’area Gökhan Inler, al suo secondo anno da dirigente, ha ribadito la voglia di dare il massimo “perché chi ama questa maglia deve farlo”. Sulla tenuta della squadra è intervenuto il Group Technical Director Gianluca Nani: per lui il team è ancora in costruzione dal punto di vista del mercato annunciando l’arrivo imminente nel reparto offensivo di “un nuovo attaccante e anche un esterno”. Calda accoglienza per l’allenatore, Kosta Runjaic, che ha risposto alla curva nord con un “Mandi furlans”. “Sono felice di essere qui per la mia seconda stagione. Il gruppo è unito e concentrato. Lunedì contro il Verona si parte: ci siamo preparati bene e daremo il massimo per tutta la stagione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA