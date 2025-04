Calcio: Udinese; Runjaic, ancora senza attacco titolare

agenzia

Ma Davis sta migliorando la condizione

(di Lorenzo Padovan) (ANSA) – UDINE, 27 APR – “Purtroppo Lucca e Thauvin non ci saranno, hanno fatto piccoli passi avanti. Domani faremo un ulteriore check della condizione fisica di Lucca, se sarà positivo il controllo speriamo possa essere di nuovo in gruppo. Per Thauvin sapete la sua storia e non sappiamo quando rientrerà, sono ragazzi che ci mancano molto, hanno fatto quasi la metà dei nostri gol. Possiamo però vivere comunque dei buoni momenti nella partita anche senza di loro. Davis è rientrato, ha giocato più del previsto, però si sentiva bene e perché no, potrebbe partire dall’inizio, non sappiamo quanto potrebbe resistere, ma c’è ancora la rifinitura, parleremo con lui e vedremo se sarà il momento per schierarlo dal primo minuto”. Lo ha detto Kosta Runjac in conferenza stampa alla vigilia della gara interna con il Bologna. L’Udinese viene da cinque sconfitte consecutive e non riesce più a trovare la via della rete: “Noi abbiamo segnato contro il Torino ma è stato annullato per millimetri, è vero che nella ripresa abbiamo fatto meglio però la rete l’avevamo trovata, ma senza la giusta fortuna. Contro il Genoa in modo simile ci è stato annullato un gol. Sicuramente Davis aiuta l’attacco, è un giocatore esperto, che purtroppo non c’è stato per diverso tempo. Contro il Torino si è fatto trovare pronto e domani se non ci saranno intoppi potrà migliorare ancora. È un ragazzo importante per noi”. Il tecnico tedesco si è soffermato anche su Iker Bravo: “Ha tanto potenziale ma è ancora molto giovane, ha pochissima esperienza in una prima squadra, quest’anno ha giocato spesso, ha trovato 25 gettoni, migliorerà, Davis e Thauvin hanno maggiore esperienza, lui ha bisogno di tempo. Ci saranno i nostri tifosi a sostenerci, ci daranno le energie per fare una bella partita”. Quanto agli avversari, l’allenatore dei bianconeri ha ricordato che “il Bologna è bravo in tante cose, nel possesso palla, nel pressing. Abbiamo iniziato bene la stagione, ora il momento è negativo, domani però abbiamo la possibilità di cominciare un piccolo nuovo spezzone. Noi siamo pronti, abbiamo le idee chiare, ora dobbiamo passare ai fatti”. “Nel calcio – ha specificato – bisogna aspettarsi di tutto, nelle ultime partite le cose non sono andate bene, abbiamo trasformato una sola azione in gol, sbagliando diverse chance – ha concluso – Abbiamo poi subito diversi gol, ne abbiamo parlato con la squadra, bisogna essere più convinti e avere più fortuna. Siamo stati puniti anche in fase di possesso palla. Io però guardo sempre al futuro, domani c’è un’ulteriore chance di migliorare nei dettagli, domani vogliamo dare il 100%, dovremo andare oltre il nostro limite ed essere pronti a lottare. Servirà voglia di lottare, servirà coesione, dovremo portare la giusta voglia sul campo portando quel pizzico in più di energia per impensierire il Bologna”.

