Calcio: ufficiale Nicolussi Caviglia da Venezia a Fiorentina (2)

agenzia

La Fiorentina ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista Hans Nicolussi Caviglia, classe 2000, proveniente dal Venezia in prestito oneroso a un milione di euro con diritto di riscatto che può diventare obbligo, per 7 milioni, al raggiungimento del 50% delle presenze. Per questa nuova avventura Nicolussi Caviglia, originario di Aosta, cresciuto nelle giovanili della Juventus, reduce da una stagione in cui ha segnato 4 gol e firmato 3 assist in 35 partite, vestirà la maglia numero 14. In caso di riscatto è pronto un contratto quinquennale a poco meno di un milione di euro. Il club viola sta anche definendo l’acquisto di Tariq Lamptey, 24 anni, esterno del Brighton (operazione da 3 milioni di euro più altrettanti di bonus) e quello del centrale svedese Victor Lindelof, 31 anni, svincolato dal Manchester United (pronto un biennale con opzione). In questi ultimissimi giorni di mercato la Fiorentina si concentrerà poi sulle uscite, da Beltran a Barak, da Ikoné a Infantino e non solo.

