Calcio: ufficiale Wesley alla Roma, al Flamengo 30 milioni

Ora è ufficiale: Wesley è un nuovo giocatore della Roma. Lo fa sapere il club con una nota. Classe 2003, l’esterno destro ha collezionato oltre 100 presenze in prima squadra nella squadra rossonera di Rio de Janeiro, partecipando anche al Mondiale per Club organizzato dalla FIFA nel 2025. Il 20 marzo 2025, inoltre, Wesley ha esordito nella nazionale maggiore brasiliana, nel match vinto 2-1 dalla Seleçao contro la Colombia. In giallorosso indosserà la maglia numero 43, sarà il quarantaseiesimo brasiliano della storia della Roma. Firma un contratto quinquennale e al Flamengo andranno circa 25 milioni più altri 5 di bonus. Il giocatore domani si allenerà a Trigoria e non ci sarà bisogno di tornare in Brasile per sbrigare le pratiche del visto.

