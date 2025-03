Calcio: un minuto silenzio a Udine per Pizzul

agenzia

Sui maxischermi un video del telecronista friulano

UDINE, 15 MAR – Su richiesta dell’Udinese, prima della gara con il Verona al Bluenergy Stadium è stato osservato un minuto di silenzio per onorare la memoria di Bruno Pizzul, scomparso lo scorso 5 marzo a Gorizia. Sui maxi schermi è stato anche proiettato un video che ha ricordato il grande giornalista friulano e le sue indimenticabili telecronache. Il pubblico ha accompagnato la visione con un lungo e commosso applauso. Pizzul è sempre rimasto legato alla propria terra e alla squadra per la quale aveva pure militato come calciatore e, per 30 anni, ha anche tenuto una seguita rubrica sul Messaggero Veneto, nella quale raccontava, con la consueta sagacia, il proprio punto di vista sul calcio moderno e sulla società bianconera.

