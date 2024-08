Calcio: un turno di squalifica con la Spagna per Morata e Rodri

agenzia

Puniti per i cori su Gibilterra durante la festa post-Europeo

MADRID, 07 AGO – L’Uefa ha inflitto un turno di squalifica ai calciatori della Nazionale spagnola Álvaro Morata e Rodri, rei di aver intonato cori considerati inappropriati su Gibilterra: lo si apprende da un comunicato. I due calciatori vengono così puniti per le frasi pronunciate a Madrid lo scorso 15 luglio, durante la festa per la vittoria della Spagna agli Europei in Germania, ottenuta in finale contro l’Inghilterra. I due avevano intonato il coro “Gibilterra è spagnola”. Il prossimo impegno ufficiale della ‘Roja’ è in programma il prossimo 5 settembre: si tratta dell’incontro Serbia-Spagna, valido per la Nations League.

