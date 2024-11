Calcio: ungherese Szalai dimesso dall’ospedale dopo un collasso durante la partita

agenzia

Belgrado, 17 nov. L’allenatore in seconda dell’Ungheria Adam Szalai è stato dimesso dall’ospedale poche ore dopo il suo ricovero dopo un collasso a bordo campo durante la partita della Nations League contro l’Olanda sabato sera. “Ha trascorso la notte nell’hotel della squadra e sta tornando a Budapest con la squadra”, ha detto domenica una portavoce della nazionale ungherese ai broadcaster M4. Su Instagram, Szalai ha detto: “Grazie per i messaggi, sto bene”.