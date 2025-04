Calcio: Vaccari (Pd), ‘fare piena luce su scommesse illegali’

agenzia

Roma, 12 apr “Il gioco d’azzardo non risparmia nessuno. Si incunea, fa proseliti e le scommesse provocano debiti, usura e ricatto. Nuove ombre riguarderebbero anche giocatori famosi di calcio per scommesse fatte su piattaforme illegali su poker e altri sport. Si faccia presto luce su i tanti episodi rilevati e sulla rete criminale che li avrebbe sostenuti”. Lo dice il l deputato del Pd e segretario di presidenza della Camera Stefano Vaccari.

“Insisto però – aggiunge – su un punto che riguarda lo Stato. È troppo labile la distanza tra gioco legale ed illegale. Spesso quello legale diventa la cassaforte dalla quale prelevare persone indebitate e colpite dalla ludopatia. Serve una seria riforma del settore che non può essere fatta con colpi di mano ma con il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse comprese quelle associazioni che da anni, in solitudine e non ascoltati, si battono per fermare questa assurda rincorsa a fare cassa da parte dello Stato con nuove scommesse”.