Calcio: van Dijk rinnova col Liverpool, “orgoglioso e felice”

L'olandese come Salah ha firmato per altri due anni con i Reds

ROMA, 17 APR – Dopo il rinnovo biennale firmato giorni fa da Mohamed Salah, anche un’altra colonna del Liverpool, Virgil van Dijk, ha deciso di prolungare per lo stesso periodo il suo contratto con il club di Premier League, per il quale gioca già da sette anni e mezzo. Lo ha reso noto lo stesso Liverpool, pubblicando sul proprio sito anche le prime dichiarazioni del difensore olandese. “Sono molto felice, molto orgoglioso – ha detto Van Dijk – e tante emozioni mi passano per la testa in questo momento. È una sensazione di orgoglio, è una sensazione di gioia. È semplicemente incredibile. Il percorso che ho fatto finora nella mia carriera, poter prolungarlo con altri due anni in questo club è incredibile e sono così felice”. Van Dijk, ricorda il club di Anfield Road, si è trasferito al Liverpool dal Southampton nel gennaio 2018 e ha subito iniziato ad affermarsi come uno dei migliori difensori del calcio mondiale. Con i Reds, il 34enne nazionale orange ha totalizzando finora 314 presenze e 27 gol e ha vinto sette titoli: Premier League, Champions League, Coppa del Mondo per club, Supercoppa Uefa, FA Cup e due Coppe di Lega. “Non avevo alcun dubbio che questo fosse il posto giusto per me e la mia famiglia. Sono di Liverpool. L’altro giorno qualcuno mi ha chiamato Scouser adottato: sono davvero orgoglioso di sentire queste cose, mi dà una bella sensazione”.

