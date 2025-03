Calcio: Verona corsaro a Udine, salvezza più vicina

agenzia

Duda segna su punizione, friulani irriconoscibili senza Thauvin

(di Lorenzo Padovan) (ANSA) – UDINE, 15 MAR – Il Verona passa di misura a Udine, 1-0 con grande punizione di Duda, e mette un mattone forse decisivo nella costruzione della salvezza. I friulani sono invece apparsi irriconoscibili rispetto alle ultime uscite e non hanno mai impensierito la retroguardia scaligera. Lo stop odierno mette probabilmente fine a qualsiasi velleità europea. Runjaic deve rinunciare in extremis a capitan Thauvin, alle prese con un problema alla pianta del piede che lo mette a rischio anche per la ripresa del torneo in casa dell’Inter: al suo posto chance inattesa per Sanchez. Atta e Payero sono laterali sui generis del 4-4-2. Zanetti non recupera Tengsted e propone in attacco Mosquera, in difesa Ghilardi prende il posto dello squalificato Valentini. Arbitra Ayroldi della sezione di Molfetta, ma da anni curiosamente residente a pochi chilometri dal Blunenergy stadium. Per lui trasferta da affrontare in bicicletta. Si parte al rallentatore: la prima occasione arriva solo al 22′ con il solito Lucca che, di testa, manda alto sopra la traversa su assist di Zemura. Il match non decolla e gli unici brividi li regala Kristensen che, già ammonito, rischia (e forse meriterebbe) due volte il secondo giallo. Il primo tempo scivola via senza emozioni coi due portieri completamente inoperosi. Runjaic capisce che Kristensen è in confusione e lo lascia negli spogliatoi nell’intervallo: entra Ehizibue, che dopo pochi istanti lascia partire una staffilata che sibila a fil di palo. Bocciatura – l’ennesima – per Sanchez: anche lui, dopo i primi 45′ da fantasma, non sbuca dal tunnel per disputare la ripresa, sostituito da Ekkelenkamp. I padroni di casa sembrano però più determinati e al 12′ Atta conclude di forza dal limite, difettando di precisione. Ci prova anche Lovric con una punizione a sorpresa, ma la sfera finisce sul fondo. La fase offensiva dell’Udinese resta timida e così c’è spazio anche Iker Bravo per Payero, per affiancare lo spagnolo a bomber Lucca. Al 24′ arriva la prima – grande – occasione per il Verona: dopo un’azione di rimessa, Duda si ritrova libero al limite, il suo destro lascia di stucco Okoye, ma la traiettoria non è vincente per centimetri. E’ il preludio al vantaggio: tre minuti dopo, sempre lo slovacco estrae dal cilindro una punizione dai 25 metri che si insacca all’incrocio dei pali. Runjaic a 10′ dalla fine prova il tutto per tutto con Davis e Pafundi, che prendono il posto di Lucca e Lovric, entrambi sottotono. Non c’è però nemmeno la capacità di allestire un assalto finale per il pareggio: l’emblema della sterilità offensiva dei bianconeri, è la presa alta di Montipò al 92′, prima sfera toccata con le mani dall’estremo difensore in tutta la gara.

