Calcio: Zappi ‘al lavoro su Orsato come designatore della Can C’

N.1 Aia 'Stiamo cercando di allestire la migliore formazione"

ROMA, 01 LUG – “Orsato designatore Can C? La nomina degli organi tecnici nazionali ci saranno il 4 luglio, ma è evidente che nei giorni precedenti cominciano valutazioni e contatti. Orsato ha dato la sua disponibilità per la Can C. Stiamo ragionando per garantire la migliore formazione possibile”. Così Antonio Zappi, presidente AIA, durante la conferenza stampa in Figc. “Con il nuovo regolamento, inoltre, codifichiamo una nuova figura, quella del direttore tecnico che sarà a stretto supporto dell’organo di governo associativo. Lo aiuterà a scegliere i migliori dirigenti, allenatori e arbitri”, ha aggiunto. Al fianco di Zappi era presente anche Marco Brunelli, segretario generale della FIGC: “La nuova stagione avrà una serie di sperimentazioni e probabilmente saremo il primo paese al mondo dove tutte le gare professionistiche, anche la Serie C e la Serie A femminile, avranno una qualche forma di assistenza video. Non c’è ancora l’ufficialità della Fifa, ma ci stiamo attrezzando perché è un’opportunità da cogliere”.

