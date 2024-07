Calcio: Zirkzee a un passo dal Manchester United

agenzia

Al Bologna arriva Cambiaghi dall'Atalanta

BOLOGNA, 12 LUG – In arrivo per il Bologna l’ufficialità dell’acquisto di Cambiaghi, che ha terminato ieri le visite mediche: l’ex Empoli arriva dall’Atalanta. In partenza, però c’è Joshua Zirkzee. Chiuso l’Europeo con l’Olanda, il numero 9 ha un accordo per un contratto quinquennale con il Manchester United, che ha ufficialmente chiamato il Bologna per rendere noto che intende pagare la cifra prevista dalla clausola rescissoria per l’acquisto dell’attaccante. Lo United non eserciterà però la clausola da 40 milioni, che sarebbero da versare cash nelle casse rossoblù: la società inglese ha chiesto di poter pagare in tre anni aggiungendo un sovrapprezzo di 5 milioni ai 40 e il Bologna ha aperto alla soluzione. La cessione di Joshua Zirkzee è in dirittura d’arrivo.

