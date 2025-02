Calcio:Conte, io il prossimo anno al Napoli? Cresciamo e vedremo

agenzia

'Bravo il Como che investe sul centro sportivo'

NAPOLI, 22 FEB – Antonio Conte ancora il prossimo anno sulla panchina del Napoli? “Dobbiamo lavorare e crescere e poi vediamo”, ha detto l’allenatore del Napoli nella conferenza stampa alla vigilia del match a Como. Conte la scorsa estate ha firmato un contratto triennale con il club azzurro. Il tecnico non ha commentato la stagione delle altre italiane eliminate in Champions League (“non parlo di altre squadre a meno che non parlino male del Napoli”) ma ha parlato invece dello stato attuale del Como, riferendosi, senza dirlo, alla necessità che aveva espresso nelle scorse settimane per il Napoli di doversi attrezzare con nuove strutture: “E’ in atto a Como un progetto molto interessante, con una proprietà forte che ha investito sul centro sportivo e sta investendo anche su calciatori importanti nell’ultimo mercato. Ho visto la loro offerta per Teo Hernandez, ma anche che hanno preso anche ragazzi di valore come Paz, Diao”.

