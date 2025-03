Calcio:Inghilterra;prime convocazioni per Tuchel, torna Rashford

agenzia

Prima volta per Burn del Newcastle e Lewis-Skelly dell'Arsenal

LONDRA, 14 MAR – Il ritorno, dopo un anno di assenza, di Marcus Rashford, e due esordienti: sono queste le principali novità che spiccano dalla prima lista di convocazioni, decisa dal nuovo ct dell’Inghilterra Thomas Tuchel, in vista della doppia sfida di Wembley la settimana prossima contro Albania e Lettonia. L’attaccante inglese, che il Manchester United ha ceduto in prestito all’Aston Villa lo scorso gennaio, aveva indossato la maglia dei Tre Leoni l’ultima volta nel marzo 2024, in occasione di un’amichevole contro il Brasile. Un altro illustre ritorno, nell’elenco dei 26 inglesi presentato oggi, è quello di Jordan Henderson, 34 anni, ex Liverpool oggi all’Ajax, assente dal giro della nazionale dal novembre 2023. Prima convocazione per il difensore del Newcastle Dan Burn e Myles Lewis-Skelly dell’Arsenal, mentre il portiere del Burnley James Trafford e il difensore del Liverpool Jarell Quansah, già convocati in passato, sperano di giocare i primi minuti in campo internazionale.

