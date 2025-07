Calcio:Juve ricorda Vialli, ‘non si commemora, si festeggia’

agenzia

Avrebbe compiuto 61 anni. Chiellini: "Lui fonte d'ispirazione"

TORINO, 09 LUG – La Juventus ricorda Vialli, “Gianluca non si commemora, si festeggia” è lo slogan del club bianconero per onorare la memoria del campione che oggi avrebbe compiuto 61 anni. “Per onorare la sua memoria, e per rendere omaggio al suo stile unico, Juventus e adidas, con il supporto e la collaborazione della Fondazione Vialli e Mauro, presentano una collezione esclusiva ispirata alla sua leggenda – si legge in una nota diramata dal club – un progetto che unisce sport e stile, passione e valori. Un tributo autentico, pensato per chi ha amato e continua ad amare Gianluca”. Giorgio Chiellini ha voluto ricordare Vialli, scomparso prematuramente a gennaio 2023 dopo una lunga battaglia, spiegando che “vivere il successo agli Europei al suo fianco mi ha arricchito come atleta e come uomo e il suo ricordo è fonte di ispirazione quotidiana per me e per i nostri giocatori”. “Un’iniziativa preziosa anche perché contribuirà a sostenere i progetti della Fondazione finalizzati alla ricerca sulla SLA e alla prevenzione del cancro, capisaldi di questa realtà che porta il suo nome – dice Massimo Mauro, presidente della Fondazione Vialli e Mauro – ma che soprattutto si ispira quotidianamente al suo modo di essere: guida silenziosa, ma efficace, maestro di ironia, amante della vita”.

