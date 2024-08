Calciomercato Juventus, arriva Conceiçao: è ufficiale

agenzia

Roma, 27 ago. “E’ ufficiale un altro nuovo arrivo nella famiglia bianconera: quello di Francisco Conceiçao, che arriva a Torino in prestito per una stagione”. Lo annuncia la Juventus dal suo sito, aggiungendo i particolari dell’accordo. “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società FC Porto per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francisco Fernandes de Conceicao a fronte di un corrispettivo di 7 milioni di euro; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a 3 milioni di euro, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi”.

