Calderone, bonus giovani e donne grande opportunità

Da oggi datori lavoro possono fare domanda per esonero

ROMA, 16 MAG – “Da oggi è possibile richiedere i bonus per le assunzioni di giovani e donne. Un esonero contributivo totale che guarda a incentivare l’occupazione stabile di under 35 e di donne che non hanno avuto rapporti di lavoro retribuiti negli ultimi 2 anni oppure sono occupate in quei settori ad alta disparità tra i generi. Lo afferma la ministra del Lavoro, Marina Calderone, a proposito del bonus donne e giovani parlando di “grande opportunità per l’Italia”. Calderone spiega che è previsto un esonero totale dei contributi previdenziali per chi assume queste persone con un contratto a tempo indeterminato. “Tagli al costo del lavoro per chi assume – sottolinea – dote per chi può essere assunto. Bonus che valgono dai 500 ai 650 euro al mese, per due anni”. “Particolare attenzione. prosegue, abbiamo poi riservato alla spesa dei fondi europei del Programma giovani, donne, lavoro nelle regioni del Mezzogiorno, riunite nella Zona Economica Speciale, Zes. In Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e nelle due isole, Sicilia e Sardegna, le condizioni previste sono ancora più favorevoli. È una grande opportunità per imprese e lavoratori – dice – una grande opportunità per l’Italia. Ora puoi”.

